Assis faz campanha, neste domingo, para ajudar vítimas das chuvas em Jaú

As chuvas registradas nos últimos dias provocaram incalculáveis estragos no estado de São Paulo.

Em algumas cidades, dezenas de vítimas morreram soterradas.

Em Jaú, a cerca de 200 km de Assis, centenas de pessoas tiveram suas casas inundadas e estão alojadas no ginásio de esportes, precisando de produtos de higiene pessoal e material de limpeza.

Diante do cenário enfrentado na cidade de Jaú, que socorreu ao longos dos anos milhares de assisenses que necessitam de atendimento no Hospital do Câncer, um grupo de Assis decidiu arrecadar doação a serem encaminhadas para Jaú no início da semana.

As doações poderão ser feitas no barracão da Escola de Samba Unidos da V.O., num pedágio que acontecerá neste domingo, dia 6 de fevereiro, das 10 às 15 horas.

De acordo com informações da Paróquia Santo Antônio, um dos pontos de arrecadação na cidade de Jaú, o que mais a população afetada pelas chuvas está necessitando, nesse momento, são produtos de higiene pessoal e material de limpeza.

Sabonete, creme dental, escova de dente, escova de cabelos, bucha para banho, absorvente, lenço umedecido, papel higiênico, fraldas, panos de chão, esponja de lavar louça, sabão em pedra, sabão em pó, detergente, água sanitária e álcool são os itens mais necessários nesse momento, explicou um membro da comunidade católica de Jaú, que trabalhou em Assis anos atrás.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaú, Rafael Vomero, em áudio encaminhado aos organizadores da campanha de arrecadação fez questão de agradecer o povo de Assis pela ajuda nesse difícil momento.

Ele contou que as chuvas dos últimos dias atingiram cerca de 500 casas e que cerca de duas mil pessoas estão desalojadas.