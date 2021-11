Apreendida carreta carregada de contrabando

Grande apreensão de produtos contrabandeados do Paraguai.

Na tarde desta quinta-feira, dia 4 de novembro, por volta das 16 horas, na Base Operacional da Polícia Rodoviária em Assis, no Km 445 da rodovia Raposo Tavares, os policiais da equipe TOR -Tático Ostensivo Rodoviário- que participavam da ‘Operação São Paulo Mais Seguro’, abordaram uma carreta Scânia/420, com placas do Paraguai, que trafegava na pista sentido interior-capital.

Durante a vistoria, foram encontradas dezenas de caixas contendo produtos do Paraguai sem documentação.

Na carga, havia milhares de cigarros eletrônicos, óculos, roupas, além de outros componentes eletrônicos.

Em razão da grande quantidade de produtos, a Polícia Rodoviária encaminhou o caminhão com toda a carga lacrada para ser conferida na Receita Federal, em Marília.

O motorista, um paraguaio de 25 anos, e sua acompanhante, uma paraguaia de 23 anos, foram encaminhados para a Polícia Federal de Marília.

Após ser interrogado, o motorista foi indiciado e preso em flagrante pelo crime de contrabando e descaminho, sendo encaminhado a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo, onde aguardará audiência de custódia.

A passageira, após ser ouvida, foi liberada.

Carga com contrabando foi apreendida

Imagem: Polícia Rodoviária