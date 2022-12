Acidente com ônibus registra 22 vítimas

Um acidente registrado por volta das 2 horas desta sexta-feira, dia 16 de dezembro, no final da rodovia Castello Branco, no município de Santa Cruz do Rio Pardo, resultou em 22 vítimas.

O acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária, ocorreu no km 315, quando termina a rodovia Castello Branco e envolveu um ônibus Mercedes Benz, tipo ‘Busscar’.

“O motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou na área lindeira da pista“, informou uma nota divulgada pela Polícia Rodoviária à imprensa.

O ônibus, que transportava 48 passageiros bolivianos, saiu do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

Corpo de Bombeiros, SAMU e viaturas de resgate das concessionárias CART e SP VIAS trabalharam no resgate das vítimas.

A última informação é que foram registradas 22 vítimas, sendo nove com ferimentos graves e 13 com ferimentos considerados de natureza leve.

A Polícia Rodoviária informou que veículo “não possuía disco no equipamento de cronotacógrafo no momento do acidente, não havendo outras irregularidades e foi elaborado Auto de Infração.”

Os passageiros que não sofreram ferimentos estão aguardando a chegada de novo ônibus da empresa para seguir viagem.

O trânsito seguiu normalmente no trecho após a retirada do ônibus.

Ônibus tombou no final da rodovia Castelo Branco

Imagem: Portal Passando a Régua