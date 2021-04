Abertas as inscrições para o Empretec 2021 em Assis

O Sebrae-SP, através do Projeto Cidade Empreendedora, em parceria com Sebrae Aqui Assis, Prefeitura Municipal, ACIA, Sincovama e Fema, está com inscrições abertas para o Empretec em Assis.

As entrevistas para participação acontecerão na primeira semana de maio.

O seminário é presencial e acontecerá no Sebrae Aqui Assis, nas dependências da ACIA, entre os dias 7 e 12 de junho. Os interessados no Empretec devem passar primeiro por uma entrevista, que estão sendo agendadas para acontecer na semana do dia 3 de maio. Mais informações sobre o processo de inscrição podem ser obtidas pelos telefones (18) 3302-4406 ou (18) 3302-4407. E o link para pré-inscrição: bit.ly/EmpretecAssis

EMPRETEC – O comportamento do empreendedor é apontado como um dos fatores decisivos para o sucesso ou fracasso de um negócio. São justamente essas habilidades que são trabalhadas durante o Empretec, uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada com exclusividade no Brasil pelo Sebrae.

De acordo com pesquisa do Sebrae-SP, se antecipar aos fatos, buscar intensamente informações e persistir nos objetivos são comportamentos que distinguem os empreendedores de sucesso. O levantamento também aponta que é importante ter um plano de ações para atingir as metas e os objetivos e saber aonde quer chegar. Além do comportamento empreendedor, o planejamento prévio e a gestão empresarial influenciam no desenvolvimento da empresa.

Dentre seus benefícios estão: saber identificar ou melhorar as oportunidades empresariais, além de avaliar o planejamento atual e a capacidade de solucionar problemas. O empresário aprende a elaborar o planejamento da empresa, a desenvolver estratégias efetivas de negócios, a entender a relação entre qualidade, eficiência e êxito empresarial.

As dez características trabalhadas durante o Empretec são: busca de oportunidades e iniciativa; persistência; correr riscos calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometimento; busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.

*Sujeito a alteração, de acordo com a situação da cidade no Plano SP

Serviço – Programa Empretec em Assis

Data: 7 a 12 de junho

Horário: 9h às 18h

Local: Sebrae Aqui Assis

Endereço: Av. Antônio Zuardi, 970 – 2 – Vila Cambui, Assis

Informações: (18) 3302-4406 ou (18) 3302-4407

Inscrições: bit.ly/EmpretecAssis

Informações e imagem: Ello Assessoria & Comunicação