A453 – Identificado, ciclista morto em acidente será sepultado em Assis

Foi confirmada pela família, a identidade do ciclista morto no acidente ocorrido na madrugada deste sábado, dia 28 de dezembro, no km 441 da rodovia Raposo Tavares, em Assis.

A vítima é o senhor Narciso da Cruz, de 69 anos, que morava em Assis.

A família optou por uma despedida rápida na manhã deste sábado no velório do próprio cemitério e o sepultamento foi marcado para às 10h30, no Cemitério da Saudade, em Assis.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o ciclista trafegava na contra mão da rodovia, quando houve a colisão frontal com um veículo, que fugiu, sem o motorista prestar socorro.

O ciclista morreu no local do acidente (foto abaixo).

