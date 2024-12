A393 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

Convocam-se os sócios da Mango Restaurante e Buffet LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.305.972/0001-25, para participarem de Assembleia Geral de Sócios a ser realizada na sede da sociedade, Rua Alcebíades José Nogueira, 138, Vila Cláudia, CEP 19815-330, no Município e Comarca de Assis, Estado de São Paulo com o objetivo de deliberar sobre os seguintes pontos da ordem do dia:

1 – Deliberar e aprovar o aporte financeiro pelos demais sócios, equivalente ao valor já realizado por Kwami Samora Alfama Correia;

2 – Analisar e decidir sobre as implicações da não realização do aporte, incluindo a possibilidade de redução proporcional da participação societária dos sócios inadimplentes;

3 – Prosseguir com a aprovação do aumento de capital social e, se necessário, deliberar sobre a redução do capital social dos sócios que não realizarem o aporte e suas implicações.

Data, Hora e Local: 1ª convocação: 12/12/2024 às 15h.

Assis, 02 de dezembro de 2024.

Kwami Samora Alfama Correia

Sócio-Administrador CPF: 012.180.556-50