A368 – Com 155 mil seguidores, Luana Granai cantará no Dia da Consciência Negra, em Assis

O músico Tynha dos Santos, do Tok de Vaidade, confirmou ao JS que a cantora Luana Granai (foto abaixo), que possui 155 mil seguidores nas redes sociais, confirmou participação especial no show do grupo de samba assisense durante a programação do Dia da Consciência Negra, em Assis, nesta quarta-feira, dia 20 de novembro.

A programação terá início às 14 horas, no Parque Ecológico Melchiades Rosa, no Jardim San Fernando do Valley, ao lado da Chácara Bela Vista, e só deve terminar por volta das 22 horas com o show do Tok de Vaidade, com participação da cantora jauense Luana Granai, que ganhou notoriedade ao participar do programa The Voice Brasil.

Admiradora de Elias Regina, Cássia Eller, Elza Soares, Karol Conká, Jessie J, Emicida, Criolo, entre outros artistas, Luana Granai mora em Assis há alguns anos, mas tem agenda cheia de shows pelo país, além de uma dedicação intensa às redes sociais, com a criação de conteúdos.

Luana Granai se apresentará

com o Tok de Vaidade