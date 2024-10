A319 – FEMA exibirá curta metragem inspirado na assisense Dani Tatoo

Uma boa opção para os amantes do cinema. A Associação dos Deficientes Físicos do Estado de São Paulo, junto com a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Assis, promove a exibição de um curta metragem com grande elenco Global e inspirado no trabalho da assisense Dani Tatoo.

O filme é um retrato íntimo de coragem e renascimento. Assim pode ser resumido o mais novo curta-metragem do diretor Alexandre Estevanato, ‘Espelho Meu’, que terá sua pré-estreia neste sábado, dia 26 de outubro, às 19h00, no Anfiteatro da FEMA.

Dani Tatoo e a atriz Kika Kalache

Protagonizado pela atriz Kika Kalache e elenco formado por grandes nomes, como Giovanna Rispoli e Sérgio Pardal, o curta conta a história de Clarice que, em meio à batalha contra o câncer de mama, enfrenta a dor de um corpo que muda e o vazio deixado pela partida de quem deveria estar ao seu lado.

Mas, nas sombras desse percurso, ela descobre uma força inesperada no amor incondicional de sua filha. Uma história sobre mudanças, resiliência e a busca por um novo reflexo de si mesma.

A pré-estreia do filme nesta data não foi ao acaso. Em meio ao ‘Outubro Rosa’, campanha que alerta a população para a importância da detecção precoce do câncer de mama, o curta ganha força, pois vai exatamente ao encontro do propósito da campanha.

Desmistificando o câncer de mama e reduzindo tabus associados à doença, o curta destaca a importância desse diagnóstico precoce e busca estimular a prevenção por meio do incentivo ao acompanhamento médico regular.

Transitando entre alguns dos desafios mais relatados por mulheres brasileiras que vivem a jornada oncológica, a produção tem o propósito de inspirar, promover empatia, esperança e oferecer maior compreensão sobre os impactos reais da jornada de tratamento na qualidade de vida dessas mulheres.

“Ao longo dos anos a Estevacine Filmes produz obras que dialogam com o social, com temas que são de interesse coletivo e que emocionam e conscientizam o público. A parceria da FEMAMA foi de extrema importância para que o filme ‘Espelho Meu’ pudesse acontecer”, ressaltou Estevanato.

Os ingressos para a pré-estreia do file podem ser adquiridos pelos telefones (18) 996047555 ou (18) 997163583.