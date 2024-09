A297 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 28 de setembro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 28 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Fernando Henrique Albino, de 45 anos, que está sendo velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Marilda Almeida Rossito, de 63 anos. O corpo está sendo velado na Salão do Reino das Testemunhas de Jeová localizado na rua Gonçalves Dias, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Laudelina Rodrigues da Silva, de 92 anos, que está sendo velada na rua José Cândido da Fonseca, na vila Ribeiro, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

O comerciante Hélio Del Massa, de 65 anos, dono do Bar Del Massa, no bairro Bonfim, que morreu no Hospital Regional, onde estava internado há alguns dias, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Platina, será velada e sepultada a senhora Madalena Lopes Viel, de 78 anos, que morreu na UPA ‘Ruy Silva’, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!