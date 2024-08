A267 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 24 de agosto

Há seis sepultamentos programados para este sábado, dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 10 horas, será sepultado o senhor Lourival Pereira da Silva, de 80 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento da senhora Maria Rosa Faustino Diniz, de 77 anos, que está sendo velada no próprio cemitério,

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor José Dias, de 71 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Na sequência, às 15 horas, será sepultado o senhor José Aparecido Tonelo, de 81 anos, que está sendo velado na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

O ex-vereador e médico José Norton de Andrade, conhecido como ‘Doutor Zezinho‘, de 97 anos, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento ocorrerá às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Elisa Vasconcelos de Lima, de 76 anos, que morreu em São Paulo e está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, será sepultado o senhor Constantino Alves de Lima, de 93 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!