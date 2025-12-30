A899 – A quatro dias da estreia na Copinha, Assisense faz amistoso em Londrina

A equipe sub-20 do Clube Atlético Assisense, que estreia na Copinha São Paulo contra o Naviraiense-MS, neste sábado, dia 3 de janeiro, às 18h45, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, em Assis, realizou o seu último jogo preparatório na manhã desta terça-feira, dia 30 de dezembro, em Londrina-PR.

O adversário do ‘Falcão do Vale’, foi o time profissional do Londrina Esporte Clube, que se prepara para a primeira rodada do Campeonato Paranaense da 1ª divisão, que acontecerá no dia 7 de janeiro, às 19 horas, no estádio do Café, contra o Operário.

O jogo-treino disputado no reformado estádio do Café nesta terça-feira, teve quatro tempos. O Londrina abriu o placar no primeiro tempo e ampliou no segundo período, dando números finais de 2 a 0 no placar. Nos outros dois tempos, com as muitas mudanças promovidas pelos dois treinadores, não saíram mais gols.

A derrota foi minimizada pelo presidente do Assisense, Fabinho Melo, que se mostrou satisfeito com o desempenho do time: “Foi, sem dúvida, nossa melhor partida na fase de preparação e os meninos mostraram que estão prontos para a estreia na Copinha”, elogiou.

Dias atrás, essa mesma equipe do Londrina derrotou o Marília, que disputará a Série A3 do Campeonato Paulista, pelo placar de 4 a 1.

TIME – O Assisense, do técnico Mauri Euzébio, iniciou a partida com: L.P.; Dani, Rian, Lucas e João Victor; Fiuza, Zanetti e Andrade; Kawan, Sacca e Giovani. No transcorrer do jogo-treino entraram: João, Pelé, Gustavo, Tatuado, Ruan, Davi, Alemão, Ferlete, Camargo, Cabeludo, Vini, Jean e Marcão.

Lucas ‘Pelé’, à direita, arma uma jogada do Assisense

Imagem: Paulo Henrique Dias