A865 – Morre o ex-radialista Humberto Silva

Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, aos 46 anos, o ex-radialista Humberto Batista da Silva (foto abaixo) que, durante muitos anos, foi operador de som nas Rádios Antena Jovem e Rádio Cultura AM.
Há alguns anos, diagnosticado com câncer, Humberto realizava tratamento no Hospital Regional, onde faleceu nesta madrugada.
Após deixar a profissão de radialista, ele passou a atuar num escritório de contabilidade, de onde precisou se afastar para realizar o tratamento.
DESPEDIDA – O corpo de Humberto Silva estará sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!