A792 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 17 de setembro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 17 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Joaquim Prado Júnior (foto abaixo), de 70 anos, que foi velado no Complexo Prudenciana.

No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento de Fernanda Ferrari de Brito (foto abaixo), de 44 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

REGIÃO – Em Palmital, no final da tarde, será sepultada a psicóloga Andréia Cristiene Sales Monteiro, de 52 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Veja também

A788 – Seis sepultamentos em Assis neste dia 14 de setembro

Há seis sepultamentos programados para este domingo, dia 14 de setembro, no Cemitério Municipal da …

Criado por Urias Turbiani |
© Copyright 2025, Todos os Direitos Reservados