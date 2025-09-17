A792 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 17 de setembro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 17 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.
No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Joaquim Prado Júnior (foto abaixo), de 70 anos, que foi velado no Complexo Prudenciana.
No período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento de Fernanda Ferrari de Brito (foto abaixo), de 44 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.
REGIÃO – Em Palmital, no final da tarde, será sepultada a psicóloga Andréia Cristiene Sales Monteiro, de 52 anos.
Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!