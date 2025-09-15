A790 – Base do VOCEM se despede comemorando resultados em Birigui

Mesmo atuando em Birigui, as equipes de base do VOCEM voltaram para Assis neste domingo comemorando bons resultados na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2025.

SUB-11 – Na tarde deste dia 14 de setembro, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, a equipe sub-11 de Assis empatou com o vice-líder do Grupo 1 na competição por 3 a 3 no tempo normal. Miguel Baggio, Enzo Granero e Rian Silva foram os autores dos gols marianinhos.

Na disputa de penalidades máximas, o VOCEM venceu o Bandeirante de Birigui por 5 a 4.

No primeiro ano de parceria com um grupo de empresários de Marília, o time sub-11 de Assis (foto abaixo) encerrou sua participação no Campeonato Paulista com 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Time sub-11 do VOCEM de Assis

SUB-12 – Também na tarde deste domingo, dia 14, em Birigui, a equipe sub-12 do VOCEM empatou com o líder do grupo 1 do Campeonato Paulista, o Bandeirante, em 1 a 1. Nathan Dias marcou o gol de empate dos marianinhos.

Na disputa de penalidades máximas, mais uma vez brilhou o talento do goleiro Cauê Cavalcanti e o VOCEM venceu por 3 a 1.

O time sub-12 se despede da competição estadual, no primeiro ano de parceria com os empresários de Marília, tendo registrado uma vitória, 7 empates e 5 derrotas.

Equipes sub-11 e sub-12 do VOCEM em Birigui