A631 – Jovem de 26 anos morre em acidente com moto na Paschoal Santilli

Mais uma vítima fatal em acidente de trânsito na cidade de Assis.

Desta vez, uma jovem motociclista de 26 anos morreu após se envolver num acidente na avenida Paschoal Santilli, na vila Progresso, na tarde desta terça-feira, dia 6 de maio (foto abaixo).

Segundo informação do portal Acontece Assis, o acidente aconteceu por volta das 16 horas, quando a motocicleta Yamaha Fazer conduzida pela jovem colidiu na lateral de um Chevrolet Corsa.

Os dois veículos trafegavam no sentido bairro-centro. Quando o motorista do Corsa tentou virar à esquerda, aconteceu a colisão.

A motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo, colidiu com o carro e, na sequência, a moto teria atingido uma árvore.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência conduziu a motociclista ao Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que requisitou perícia no local para apurar as causas do acidente.

QUEM É – A motociclista vítima do acidente é a jovem Sarah Coimbra Barreto (foto abaixo), de 26 anos, que, segundo amigas, planejava se casar ainda este ano.

Sarah Coimbra pretendia se casar este ano

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido ao exame necroscópico, antes de ser liberado á família para velório e sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!.