A627 – FUTEBOL AMADOR EM LUTO – Morre o técnico Maurício Costa

Morreu no início da noite deste domingo, dia 4 de maio, aos 78 anos, José Maurício Costa, um dos maiores técnicos do futebol amador de Assis.

Maurício Costa morreu em sua residência, na vila Santa Cecília, após ter passado algumas semanas internado, com graves problemas de saúde.

Maurício dirigiu grandes clubes do futebol amador, tendo conquistado vários títulos. Foi treinador do júnior do VOCEM e da Seleção de Assis.

Por muitos anos, também foi secretário da Liga Assisense de Esportes.

RELIGIÃO – Católico, Maurício Costa, durante décadas, ajudou nas celebrações da Paróquia Santa Cecília.

Se aposentou na empresa Madepinho e foi dirigente do Sindicato dos Comerciários de Assis.

Maurício Costa adorava contar história dos times que dirigiu. Era são Paulino.

Aos finais de semana, era comum ver Maurício Costa, ao lado de seu cachorrinho de estimação, na praça da vila Santa Cecília, onde revia amigos, contava causos e lia os gibis de faroeste que colecionava. Também adorava assistir filmes de bang bang.

DESPEDIDA – O velório de José Maurício Costa deve ter início por volta da meia-noite, na sala 1 do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A família definirá o horário do sepultamento na manhã desta segunda-feira, dia 5 de maio.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!