A617 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 24 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 24 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Honória Cordeiro, de 92 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana,de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

A senhora Antônia Goulart Boleta, conhecida por ‘Tonha‘, tradicional moradora da rua Caramuru, na vila Operária, está sendo velada na sala 2 do Centrto Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

PARANÁ – No início da tarde, às 13 horas, no Cemitério Municipal de Jacarezinho-PR -a 97 km de Assis- será sepultado o radialista Emanuel Cabral de Souza, o Dalton Júnior (foto abaixo), que morreu aos 61 anos. Ele trabalhou em Assis por aproximadamente 10 anos nas rádios Cultura AM e FM.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!