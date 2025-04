A616 – Morre o radialista Dalton Júnior, aos 61 anos

Morreu no início da tarde desta quarta-feira, dia 23 de abril, na Santa Casa de Jacarezinho-PR -97 km de Assis- aos 61 anos, o radialista Emanuel Cabral de Souza, que usava o nome artístico de Dalton Júnior (foto abaixo). Em Assis, ele trabalhou como locutor apresentador nas rádios Cultura AM e FM por quase 10 anos. As causas da morte não foram informadas.

De acordo com publicação do ‘Memorial do Rádio Assisense’, Dalton Júnior nasceu no dia 30 de maio de 1963, em Jacarezinho. O radialista foi revelado pela Rádio Educadora AM daquela cidade.

“Após adquirir experiência, Dalton Júnior passou por emissoras de rádio nas cidades de: Ourinhos-SP, Maringá-PR, Assis-SP, Foz do Iguaçu-PR, Balneário Camboriú-SC, Wenceslau Braz-PR, Cambará-PR e Londrina-PR.

Chegou a Assis no final dos anos 90 contratado para trabalhar nas rádios Cultura AM-1020 KHz e Cultura 2 FM-100, 1 MHz, e permaneceu por cerca de 10 anos atuando nas emissoras da família Camargo.

Na Rádio Cultura 2 FM, Dalton apresentava, nas tardes de domingo, o programa ‘Caça ao X’, que era uma espécie de gincana, onde os ouvintes recebiam pistas enigmáticas para tentar encontrar objetos escondidos em pontos da cidade. Quem o encontrava ganhava prêmios.

Dalton Júnior também apresentou na Rádio Cultura de Assis AM um programa diário matinal. Um dos quadros de maior sucesso era o ‘Classificados do Povo’, onde as pessoas anunciavam trocas e vendas durante a programação.

Após passar por várias cidades atuando como locutor/apresentador, Dalton retornou à Jacarezinho, onde montou um estúdio de gravação para atender diversos clientes espalhados pelo Brasil.

Dalton Júnior tinha um timbre de voz excelente e era muito requisitado por produtoras de áudio e vídeo que produziam conteúdos para o mercado publicitário brasileiro”, descreve a publicação do Memorial do Rádio Assisense.

O corpo de Emanuel Cabral de Souza, o Dalton Júnior, está sendo velado na Funerária Central Prev, em Jacarezinho, e o sepultamento deve acontecer no cemitério municipal daquela cidade, às 13 horas.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos!