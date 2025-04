A610 – Tanabi vence, mas Assisense lidera grupo da Segundona

No complemento da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série B, categoria sub-23, a Segundona,, o Tanabi recebeu a Esportiva Santacruzense na tarde deste sábado, dia 19 de abril, no estádio Alberto Victolo, em venceu, de virada, por 2 a 1.

A ‘Locomotiva’ abriu o placar com Pedro Henrique, aos 18 minutos da segunda etapa, enquanto os gols do ‘Índio da Noroeste’ foram marcados por Maicon e Marcelo.

Tanabi estreou com vitória – Imagem: Cleder Damasceno (Neneca)

Pelo critérios de classificação, o Atlético Assisense, que derrotou o Olímpia por 3 a 1, lidera o grupo 1. O ‘Falcão do Vale’ tem saldo de dois gols, enquanto o ‘Índio’ apresenta saldo de um gol.

Acompanhe a classificação:

Atlético Assisense – 3 pontos

Tanabi – 3 pontos

Santacruzense – 0 ponto

Olímpia – 0 ponto

* Tupã – 0 ponto

O Tupã folgou na rodada.

SEGUNDA RODADA

Sexta-feira – 25 de abril – 19 horas

Tupã x Tanabi

Domingo – 27 de abril – 10 horas

Santacruzense x Assisense

Olímpia folga na rodada