A582 – Em segundo teste, Assisense vence PSTC no Tonicão

O Clube Atlético Assisense, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, derrotou o PSTC por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, dia 26 de março, no estádio Tonicão.

Os gols foram marcados por Fernando e Kevin ‘Pará’.

No primeiro confronto entre os dois clubes, disputado em Alvorada do Sul-PR, na semana passada, os paranaenses venceram por 3 a 1.

Nesta quarta-feira, o Assisense, do técnico Jorge Saran, entrou em campo com: Gustavo; Lucão, Guilherme, Diogo ‘Gigante’ e Kauan Bahia; Juninho, Maicão, Foguinho e Leandro Barra Mansa; Rafinha Basso e Fernando. Entraram: Márcio, Bruno, Andrey, Kevin, J.P, Kevin ‘Pará’ e Rabelo.

O próximo teste do Falcão do Vale será no dia 4 de abril, sexta-feira, às 15 horas, no estádio Tonicão, contra o time sub-20 do Grêmio Prudente.

O time de Assis estreia na Segundona dia 18 de abril, às 19h30, no estádio Tonicão, contra o Olímpia.

