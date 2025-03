A572 – Atlético Assisense é derrotado no primeiro teste do ano

Prestes a retomar as disputas do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Clube Atlético Assisense foi derrotado no primeiro teste da temporada.

Jogando na noite desta quarta-feira, dia 19 de março, em Alvorada do Sul-PR, a 135 km de Assis, o ‘Falcão do Vale’, comandado pelo técnico Jorge Saran, foi derrotado por 3 a 1 pelo PSTC, que disputa a segunda divisão do futebol paranaense.

O Falcão do Vale entrou em campo com: Camilo; Lucão, Diogo ‘Gigante’, Guilherme e Juninho; Vitor ‘Bahia’, Foguinho, Rafinha e J.P; Fernando e Kevin. Entraram: Guilherme, Márcio, Andrey, Pedro, Maicão, Kevin e João Pedro.

O gol do Assisense foi marcado pelo atacante Fernando.

O atacante Leandro ‘Barra Mansa’ foi liberado pela diretoria pára cumprir compromissos familiares e não viajou para Alvorada do Sul, mas ele continua treinando normalmente e deve estrear no segundo teste.

Na próxima quarta-feira, dia 26, os dois times voltam a se enfrentar amistosamente em Assis, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, a partir das 19h30, com entrada franca.

ESTREIA – O Atlético Assisense estreia na Segundona contra o Olímpia, no dia 18 de abril, às 19h30, no estádio Tonicão.

Rafinha Basso reestreou no Assisense – Imagem: Paulo H. Dias