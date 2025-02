A542 – VOCEM de McLaren derrapa nas últimas voltas do relógio e cai para zona dos retardatários

Pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4, jogando em Bebedouro na tarde deste sábado, dia 22 de fevereiro, o VOCEM, do técnico Paulinho McLaren, ficou muito próximo de subir, pela segunda vez, no pódio como vitorioso na competição, mas sofreu mais um gol de cabeça, nas últimas voltas do relógio e concluiu a rodada na zona de rebaixamento, como retardatário, junto com a Matonense.

Trabalhando há uma semana no VOCEM, McLaren fez mudanças significativas em relação ao time que perdeu para o Araçatuba.

O goleiro Matheus, que havia sido inexplicavelmente sacado contra o Araçatuba para a estreia de Vinícius Cima, voltou à meta. Cima nem ficou no banco e a camisa 1 voltou a ser envergada pelo jovem Rafael Cristino, do sub-20, que voltou a ser reserva imediato para a meta.

O zagueiro Dudu Bahia fez sua estreia, entrando na vaga de Henrique, que abandonou a equipe de Assis para se transferir ao Operário, do Mato Grosso do Sul.

Rapchan, anunciado como “uma das melhores contratações da temporada”, nem no banco ficou.

Jogadores do meio campo e ataque: Vinícius, Da Ora e Diego tiveram mudanças táticas, que acabaram dando certo.

Aos 36 minutos, Da Ora foi à linha de fundo e fez um cruzamento ‘da hora’ para o meio campista Diego entrar na área e chutar forte no canto direito do goleiro Rodolfo e abrir o placar no estádio Sócrates Stamato.

Na segunda etapa, como era de se esperar, o técnico Edson Vieira (ex-VOCEM), fez cinco alterações para dar maior ofensividade ao ‘Lobo vermelho’, enquanto o VOCEM mudou para resistir às investidas.

Quando restavam três minutos para o término do tempo regulamentar, em novo vacilo da zaga mariana, Lucas, que havia entrado no segundo tempo, aproveitou a cobrança de escanteio da esquerda e testou, livre de marcação, para acertar o ângulo superior direito de Matheus, que nada pôde fazer (foto abaixo). Final de jogo e empate em 1 a 1.

Lucas (20) sobe livre de marcação para empatar o jogo

O gol de empate, além de ser uma ducha de água fria nos planos de McLaren para conseguir seu primeiro triunfo, mandou o VOCEM, pela primeira vez na temporada, para o incômoda zona de rebaixamento.

Faltando seis rodadas para o término da primeira fase, o VOCEM ainda tem seis confrontos para se reabilitar e fugir da zona de rebaixamento: Colorado de Caieiras, União Barbarense e Paulista em casa; Taquaritinga, Matonense e Nacional fora de Assis.

O empate e Bebedouro e o ponto fora de casa, que poderiam ser motivo de comemoração para o torcedor, pelo menos serviu para dar um alento ao torcedor com a possibilidade de buscar uma vitória na quarta-feira, dia 26, no estádio Tonicão, contra o Colorado de Caieiras.

Agora, além de ter que vencer, o Esquadrão da Fé precisa torcer para seus concorrentes mais próximos (Penapolense, Jabaquara e Osasco Audax) não pontuem.

Em Bebedouro, o VOCEM entrou em campo com: Matheus; Diogo, Dudu Bahia, Antenor e Gustavo; Ibson, Eduardo Lacerda, Vinícius e Diego; Rafael ‘Tanque’ e Da Ora. Entraram: Pedro Manoel, Thales e Alef Leite.

Diego, Matheus e Pedro Manoel foram advertidos por retardarem o início da partida. enquanto Dudu Bahia, Rafael ‘Tanque’ e Diogo também receberam cartão amarelo por outros motivos.

RESULTADOS

Inter de Bebedouro 1 x 1 VOCEM

São Caetano 1 x 0 Taquaritinga

Jabaquara 2 x 1 Penapolense

Nacional 0 x 0 Barretos

Colorado Caieiras 2 x 0 Araçatuba

Audax Osasco 3 x 2 Matonense

*União Barbarense x Grêmio São-Carlense

*Paulista x Joseense

*Jogos neste domingo, às 10 horas

CLASSIFICAÇÃO

* Paulista – 19 pontos

São Caetano – 17 pontos

*Joseense – 15 pontos

*União Barbarense, Taquaritinga, Nacional e Araçatuba – 14 pontos

Colorado de Caieiras – 13 pontos

*Grêmio São-Carlense e Barretos – 11 pontos

Osasco Audax – 10 pontos

Jabaquara – 8 pontos

Penapolense e VOCEM – 7 pontos

Matonense – 1 pontos