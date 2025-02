A532 – VOCEM de McLaren derrapa e perde uma posição

Mais um final de semana desanimador e preocupante para o torcedor mariano. Com os resultados da sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A4, restando 8 rodadas para a fase inicial, o time de Assis continua flertando perigosamente com a zona de rebaixamento para a Segundona.

Na estreia do técnico Paulinho McLaren, o VOCEM derrapou na disputa contra o Grêmio São-Carlense em pleno estádio Tonicão, diante de um público que, pela primeira vez, não chegou a mil torcedores.

A torcida organizada Sangue Mariano, que começou a partida incentivando, perdeu a paciência com os gols sofridos na derrota por 2 a 0 e o fraco desempenho do time, vaiou alguns jogadores e chegou a puxar um tímido coro de ‘time sem vergonha’.

Enquanto isso, parte de torcedores anônimos tentava, também de forma tímida, puxar palavras de incentivo.

Para a partida da noite deste sábado, dia 15 de fevereiro, McLaren não pôde contar com principal reforço do time, o atacante Rafael ‘Tanque’, autor do gol da única vitória do ‘Esquadrão da Fé’ na temporada, diante do São Caetano, por 1 a 0.

O jogador sofreu um corte no pé durante o treinamento de sexta-feira e precisou receber sete pontos no local. Segundo o Departamento Médico, não há previsão de retorno do atacante.

“Precisamos, urgentemente, benzer nosso time”, disse um dirigente.

Sem ‘Tanque’, McLaren escalou o VOCEM com: Matheus; Diogo, Thales, Antenor e Gustavo; Gabriel Rapchan, Chileno, Eduardo Lacerda e Nícolas; Alef Leite e Da Ora.

O jogo estava equilibrado até aos 42 minutos, quando o zagueiro Antenor, num lance de terror, errou ao sair jogando e a bola ficou açucarada para o atacante Luiz abrir caminho e fuzilar o canto direito de Matheus, que não conseguiu chegar a tempo para defender.

Sofrer o gol, minutos antes de ir ao vestiário, foi terrível para o time, que saiu do gramado de cabeça baixa.

No pitstop da partida, McLaren mexeu: colocou Diego e Wendel ‘Pelé nos lugares do apagado Rapchan e Chileno.

A tentativa de dar maior ofensividade e surpreender o adversário foi por água abaixo logo nos primeiros minutos, quando o zagueiro João Victor, numa nova desatenção do setor defensivo, subiu livre de marcação e, de cabeça, ampliou para o Grêmio São-Carlense.

McLaren fez novas mudanças. Mandou Alef Leite, Eduardo Lacerda e Thales para o box e colocou pra rodar Vinícius, Garbelini e o jovem Pedro, garoto da base, que tem sido considerado a maior revelação da equipe (leia abaixo).

A derrapada do VOCEM no confronto com o Grêmio São-Carlense fez o time ser ultrapassado no grid de classificação pelo Audax Osasco pelo critério dos gols marcados, após igualdade em número de pontos (6) e no saldo negativo de gols (5).

Com 6 pontos, o ‘Esquadrão da Fé’ é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, à frente apenas do Jabaquara, que soma 5, e a Matonense, que ainda não pontuou, mas que joga neste domingo em casa, contra o são Caetano

PROPOSTA – Segundo o empresário de Pedro, que veio de Taguaí para Assis assistir a partida, o Santos teria demonstrado interesse na compra do seu passe. O contrato do jogador com o VOCEM termina nesta semana. O Assisense, que disputará a Segundona, também procurou o empresário para um empréstimo. “A preferência é renovar com o VOCEM”, disse o empresário do jovem meio-campista.

LEI DO EX– A vitória sobre o VOCEM foi bastante comemorada na comissão técnica e elenco do time de São Carlos. O treinador ‘Viola’ e os jogadores Lucas Alves (goleiro), Ryan (lateral direito), Thurran (zagueiro), Alysson (zagueiro) e Alex Cícero (atacante) foram dispensados ou não tiveram seus contratos renovados pelo VOCEM em 2024.

“Era questão de honra ganhar esse jogo”, escreveu Viola, em mensagem encaminhada pelo whatsapp a um amigo assisense.

Com a vitória, o Grêmio São Carlense chegou a 10 pontos e subiu para a nona posição, se aproximando do G-8, que garante vaga para a próxima fase.

ZEBRA – A maior surpresa da rodada da Série A4 neste final de semana aconteceu em Jundiaí, onde o líder absoluto, até então invicto e com 100% de aproveitamento, Paulista foi derrotado pelo União Barbarense por 3 a 1.

RESULTADOS

VOCEM 0 x 2 Grêmio São-Carlense

Paulista 1 x 3 União Barbarense

Nacional 1 x 0 Jabaquara

Colorado Caieiras 0 x 0 Joseense

Taquaritinga 2 x 1 Inter de Bebedouro

Araçatuba 0 x 0 Penapolense

Audax Osasco 2 x 0 Barretos

*Matonense e São Caetano se enfrentam neste domingo, em Matão

CLASSIFICAÇÃO

Paulista – 18 pontos

Taquaritinga – 13 pontos

*São Caetano e Joseense – 12 pontos

União Barbarense e Araçatuba – 11 pontos

Inter de Bebedouro, Nacional e São-Carlense – 10 pontos

Colorado de Caieiras e Barretos – 9 pontos

Penapolense – 7 pontos

Audax Osasco e VOCEM – 6 pontos

Jabaquara – 5 pontos

*Matonense – 0 ponto

*São Caetano e Matonense jogam em Matão neste domingo.