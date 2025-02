A530 – VOCEM busca empate, sobe uma posição, mas perde treinador

Em jogo válido pela sexta rodada da fase inicial do Campeonato Paulista da Série A4, o VOCEM foi até a cidade de Osasco na noite desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, e conseguiu arrancar um empate contra o fraco Audax em 1 a 1 .

Com o resultado, o ‘Esquadrão da Fé’ voltou para Assis com um ponto na mala, chegou aos 6, e deixou a incômoda 14ª posição para o Jabaquara, de Santos, que perdeu para o líder Paulista de Jundiaí por 1 a 0, e permaneceu com 5.

O técnico Marco Antônio Campagnollo e o treinador do Audax, Roberto Martins Júnior, foram expulsos aos 36 minutos de partida e não poderão dirigir seus comandados na rodada do final de semana.

Na súmula, o árbitro Pietro Dimitrof Stefanelli explicou o motivo da expulsão de Campagnollo: “Por deixar a sua área técnica, indo em direção a área técnica do seu oponente, trocando ofensas verbais com o técnico da equipe mandante, dizendo as seguintes palavras: “Seu filho da p…! Vai tomar no seu c… Não ameaça não!”. O árbitro informou ainda que o treinador mariano “necessitou ser contido pela equipe de arbitragem e policiamento”, resumiu.

GOLS – O Audax abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando o meio campista Guilherme acertou um chute forte e certeiro, de fora da área, que foi parar no ângulo superior direito do goleiro Matheus.

No intervalo, Campagnolo tinha efetuado três mudanças: Thales no lugar de Garbelini, Da Ora no lugar de Alef Leite e Nícolas, na vaga do capitão Eduardo Lacerda.

Perdendo por 1 a 0, o técnico Campagnolo, do vestiário, deu a ordem ao assistente Felipe Carlos para promover mais uma alteração, trocando Chileno por Wendel ‘Pelé’.

Essa última mudança deu mais ofensividade pelo lado esquerdo e foi deste setor que saiu o cruzamento para Da Ora subir e concluir, de cabeça, para empatar a partida (foto abaixo).

O jovem Pedro, que ganhou a condição de titular, cansado, foi substituído por Vinícius, na reta final da partida.

O VOCEM entrou em campo com: Matheus; Diogo, Garbelini, Antenor e Gustavo; Pedro, Eduardo Lacerda, Ibson e Chileno; Rafael Tanque e Alef Leite.

Eduardo Lacerda e Ibson foram advertidos com o cartão amarelo.

RESULTADOS

União Barbarense 0 x 0 Joseense

Matonense 0 x 4 Taquaritinga

Jabaquara 0 x 1 Paulista

Penapolense 0 x 0 Colorado

São Caetano 3 x 0 Araçatuba

Barretos 2 x 2 São-Carlense

Inter Bebedouro 0 x 0 Nacional

Audax Osasco 1 x 1 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

Paulista – 18 pontos

São Caetano – 12 pontos

Joseense – 11 pontos

Inter de Bebedouro – 10 pontos

Taquaritinga – 10 pontos

Araçatuba – 10 pontos

Barretos – 9 pontos

Colorado de Caieiras – 8 pontos

União Barbarense – 8 pontos

Nacional – 7 pontos

São-Carlense – 7 pontos

Penapolense – 6 pontos

VOCEM – 6 pontos

Jabaquara – 5 pontos

Audax Osasco – 3 pontos

Matonense – 0 ponto