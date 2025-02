A521 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 8 de fevereiro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 8 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O agente penitenciário e ex-radialista Luis Carlos Paraguai da Silva (foto abaixo), de 61 anos, foi sepultado no início da manhã.

O senhor Manoel José de Oliveira (foto abaixo), de 94 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30. O sepultamento está marcado para às 15h30.

Logo depois, às 15h30, será sepultado o senhor Darci Rocha, de 85 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Joel Batista Aranha (foto abaixo), de 61 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

REGIÃO – Em Florínea, foi sepultada a senhora Neusa Ferreira Servilha (foto abaixo), de 71 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!