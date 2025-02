As lojas da empresa Paulinho Calçados fecham mais cedo nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, para que as funcionárias possam se despedir da colaboradora Fátima Costa Borges (foto abaixo), que está sendo velada em Cândido Mota e será sepultada às 17 horas, no cemitério daquela cidade.

A empresa fechará suas portas às 16 horas e volta a funcionar na sexta-feira, no mesmo horário.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!