A517 – Morre o ex-prefeito de Cândido Mota, Carlos Terra

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, na Santa Casa de Assis, aos 78 anos, o ex-prefeito de Cândido Mota, Carlos Alves Terra (foto abaixo).

Carlos Terra, que era advogado, foi prefeito de Cândido Mota no período de 1989 a 1992.

O corpo será velado no Velório Municipal de Cândido Mota e o sepultamento deve ocorrer no final do dia, em horário a ser definido pela família.

Até o início da manhã, a Prefeitura de Cândido Mota ainda não havia decretado luto oficial no município.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!