A510 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 30 de janeiro

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 30 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Dileusa Josenaide Josefa da Silva, de 63 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

No mesmo horário, será sepultada a senhora Maria Aparecida Rodrigues Cônsoli, de 63 anos, que está sendo velada no Velório do Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

O senhor Antônio Tadeu Pedri, de 72 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Nesta quinta-feira, dia 30, também haverá o sepultamento da recém nascida Maria Alice Souza Rodrigues.

Foi velado no Centro Funerário Pax, em Assis, o senhor José Vieira Neto (foto abaixo), de 85 anos, mas o corpo foi levado para Ourinhos, onde ocorrerá o sepultamento.

REGIÃO – Em Lutécia, às 13 horas, será sepultado o senhor José Ambrósio, de 99 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Em Cândido Mota, será sepultado o senhor Anizio Francisco de Moraes (foto abaixo), de 68 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na vizinha cidade de Tarumã, na tarde desta quarta-feira, dia 29, houve o sepultamento do jovem Carlos Eduardo Marquetti (foto abaixo), de 29 anos, que morreu por complicações da dengue.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!