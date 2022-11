Vocem&Assisense anuncia zagueiro do futebol cearense

O gerente de futebol do Vocem&Assisense, Fabinho Melo, anunciou na tarde desta quarta-feira, dia 23 de novembro, a assinatura de um pré-contrato com o zagueiro Juan Diaz (foto), de 22 anos.

O jogador de 1,92 metro, estava no futebol cearense. Formado nas categorias de base do Fortaleza (clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e participou da Libertadores da América neste ano), Juan Diaz defendeu o Clube Atlético Cearense em 2022.

“É um zagueiro muito bom nos cruzamentos de bola aérea. Ambidestro, ele tem facilidade para atuar nas duas posições da linha defensiva. Pelo porte físico, é um jogador que se destaca por ter muita força e explosão”, elogiou Melo.

O treinador Gilberto ‘Papagaio’ avalizou a contratação: “Pelo que temos de informações, é um atleta com características muito interessantes para a divisão que disputaremos”, completou.

Apalavrado com a diretoria, Juan Diaz deve se apresentar junto com o elenco, em fevereiro.

Os valores da negociação não foram divulgados.

O Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, deve ter início apenas em abril.

JUNÇÃO – Há um acordo entre as diretorias de VOCEM e Atlético Assisense para que apenas um clube na cidade dispute a competição. Ficou acertado que o VOCEM participará da Segundona e o Assisense manterá as categorias de base.

A diretoria do VOCEM acertou a contratação do presidente do Assisense, Fabinho Melo, para ser o gerente de futebol.

Juan Dias é formado nas categorias de base do Fortaleza

Imagem: Divulgação