VOCEM vence Taquaritinga no Tonicão e divide a liderança com o MAC

A equipe sub-20 do VOCEM divide a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da categoria sub-20 com o Marília Atlético Clube.

Nesta quinta-feira, dia 12, atuando no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, após um primeiro tempo sem gol, o time ‘marianinho’ se impôs em campo e fez 3 a 0 no Taquaritinga, chegando a seis pontos na competição.

Na primeira rodada, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, o VOCEM estreou com vitória por 2 a 0 sobre o XV de Novembro de Jaú.

Diante do Taquaritinga, os gols dos ‘marianinhos’ foram marcados por Wilton, João Lucas e Dener. Com dois gols marcados, Wilton é o vice-artilheiro do Paulista sub-20, atrás de Guilherminho, do Marília, que soma 3.

“Na primeira etapa, a equipe estava muito ansiosa para abrir o placar e encontrou um adversário muito retrancado. No intervalo, conseguimos acertar nosso time e os meninos colocaram em prática aquilo que treinamos durante a semana. Eles cumpriram o que passamos no vestiário e o resultado saiu naturalmente”, comentou o técnico Júlio César, o ‘Juca’.

Os marianinhos entraram em campo com: João Guiotti; Dener, Felipe, Geromel e Thiago (William); Jhonatan, Cleiverson (Caio), João Lucas (Murilo Alves) e Ismael (Pedrinho); Wilton (Pedro) e Léo Fontana (Ítalo).

Com 100% de aproveitamento, o VOCEM soma seis pontos nos dois jogos, dividindo a liderança do grupo com o Marília, que derrotou o Taquaritinga na estreia por 5 a 2 e goleou o Atlético Assisense nesta quinta-feira, em Marília, por 5 a 0.

Na terceira rodada, quinta-feira, dia 19, o VOCEM enfrentará o Atlético Assisense no clássico do estádio Tonicão. “A rivalidade entre nós não permite apontar um favorito”, resumiu o técnico Juca.

O Marília vai até Penápolis enfrentar o Clube Atlético Penapolense, que perdeu, em casa, para o XV de Jaú por 3 a 2 nesta quinta-feira.

SEGUNDA RODADA

VOCEM 3 x 0 Taquaritinga

Marília 5 x 0 Assisense

Penapolense 2 x 3 Penapolense

TERCEIRA RODADA

Assisense x VOCEM

Penapolense x Marília

Taquaritinga x XV de Jaú

CLASSIFICAÇÃO

Marília e VOCEM – 6 pontos

XV de Jaú – 3 pontos

Penapolense e Assisense – 1 ponto

Taquaritinga – 0 ponto

Wilton marcou o segundo gol pelo VOCEM

Imagem: Ana Ferreira (SME)