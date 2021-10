VOCEM treina em Matão neste sábado; Gustavo Queiroz e Welbinho estão de volta

A delegação do VOCEM já está hospedada na cidade de Matão desde a noite desta sexta-feira, dia 22 de outubro.

Na manhã deste sábado, o técnico Paulo César ‘PC’ comandou o último trabalho de campo visando a decisão deste domingo, às 10 horas, contra a Matonense, em jogo que vale vaga na decisão do título do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e o acesso à Série A-3 em 2022.

“O clima está muito bom. Todos estão motivados e querendo colocar seus nomes na história do clube”, disse o coordenador Carlos Alberto Seixas.

A única mudança que o treinador, em princípio, deve fazer é a entrada de Matheus ‘Pitbull’ no lugar de Gabriel Neves, expulso no primeiro confronto da semifinal, no estádio Tonicão.

DE VOLTA – O clima no elenco mariano está tão bom que dois atletas, considerados fora dos planos para o restante da temporada -Gustavo Queiroz ‘Cacimbinha’ e Welbinho-, foram liberados pelo Departamento Médico e já participam dos treinamentos desde quarta-feira.

“A recuperação deles mostra a força de vontade de contribuir com o grupo”, enalteceu o técnico PC.

A volta aos treinos de Gustavo Queiroz deixou todos impressionados. O meio campista sofreu uma fratura na clavícula na partida em Santa Cruz do Rio Pardo, no dia 5 de setembro. Passou por cirurgia, realizou sessões de fisioterapia e surpreendeu a todos ao se apresentar no início da semana, pronto para treinar e ficar à disposição.

Mesmo há quase dois meses fora de jogo, Cacimbinha é vice-artilheiro do time com dois gols, atrás apenas de Joãozinho Felipe, que balançou a rede três vezes.

O atacante Welbinho, com fortes dores no tornozelo que o tiraram dos últimos quatro jogos, também está de volta.

Com todos à disposição e precisando vencer a Matonense para conquistar o acesso, é possível que Queiroz e Welbinho sejam relacionados e fiquem no banco de reservas.

PC evitou antecipar a escalação do time que entra em campo às 10 horas deste domingo. “Vamos sentir a motivação de cada um horas antes do jogo para confirmar nossa equipe”, disse.

ÁRBITRO – A Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe de arbitragem que atuará no confronto em Matão. Douglas Marques das Flores, de 35 anos, estará no apito, com assistência de Anderson José Moraes Coelho, de 46 anos, e Evandro de Melo Lima, de 34.

SUB-20 – Desfalcada dos principais jogadores, a equipe sub-20 do VOCEM jogou em Itapira na tarde desta sexta-feira, dia 22 de outubro, e foi derrotada pela Itapirense por 3 a 0. Foi a segunda derrota do time marianinho na segunda fase do Campeonato Paulista.

VOCEM treinou em Matão na manhã deste sábado