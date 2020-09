VOCEM treina até aos domingos e busca adversário para amistoso

Trabalho intenso no VOCEM, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Série B, conhecido como ‘Segundona’. A primeira participação oficial do ‘Esquadrão da Fé’ na competição será no dia 18 de outubro, às 10 horas, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Após testagem para COVID-19 e a liberação de todos os atletas ‘positivados’, a equipe tem realizado treinamento todos os dias da semana, inclusive aos domingos, sob o comando do técnico Betão Alcântara e do preparador físico Cristiano Vieira.

“Até agora, o grupo tem trabalhado até aos domingos. Depois, começaremos a concentrar nos treinamentos com bola, com programação de folga no final de semana”, explicou Cristiano Vieira.

Nos últimos dias, os trabalhos no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’ têm sido intercalados, divididos entre atividades físicas e treino tático e técnico.

Alguns poucos jogadores, ainda fora do rendimento físico ideal, têm se dedicado a treinamentos isolados.

A diretoria do ‘Esquadrão da Fé’, atendendo solicitação da comissão técnica, está tentando agendar um jogo treino ou amistoso para avaliar o comportamento do grupo numa partida.

“Até o momento, não temos nada definido sobre jogo treino ou amistoso”, disse o presidente Lauro Valim.

O novo supervisor de futebol do clube, Pedrinho Coelho, explicou que as opções podem ser contra o Londrina, no Paraná, Marília ou Linense, mas “nada está certo ainda”, resumiu.

VOCEM tem treinado no CT Padre Beline

Imagem: Edmar Frutuoso