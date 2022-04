VOCEM tem a pior estreia na Segundona dos últimos nove anos

O VOCEM sofreu a pior derrota em estreias no Campeonato Paulista da Segunda Divisão desde o seu retorno ao cenário do futebol profissional, em 2014.

Jogando no estádio Paulo Constantino, o ‘Prudentão’, na tarde deste sábado, dia 23 de abril, o time comandado pelo técnico Paulo César ‘PC’ foi derrotado por 3 a 0 diante do Grêmio Prudente.

Pelo terceiro ano consecutivo o ‘Esquadrão da Fé’ estreou em Presidente Prudente, contra o Grêmio. Nos anos anteriores, houve empates: 0 a 0 em 2020 e 1 a 1 em 2021.

Este ano, o time mariano foi completamente dominado pela equipe prudentina e escapou de sofrer uma goleada pela falta de pontaria dos atacantes do Grêmio e em razão de uma bola que explodiu no travessão do goleiro Arildo Júnior, o Juninho, ainda na primeira etapa.

Falhas individuais do setor defensivo, totalmente desprotegido pelos homens de meio campo, implicaram no placar desfavorável ao time de Assis.

Aos 38 minutos, Paulinho abriu o placar para o Grêmio Prudente.

Aos 5 minutos da segunda etapa, o técnico PC fez sua primeira mudança para tentar melhorar o setor defensivo. Tirou Moisés e colocou Wesley.

Logo depois, o atacante Lukaku foi substituído pelo médio volante Fernando.

No entanto, as alterações não impediram a supremacia do ataque prudentino, que ampliou o placar aos 21 minutos, quando Rafinha aproveitou novo vacilo da zaga mariana para fazer 2 a 0.

PC ainda trocou o lateral esquerdo Caio pelo jovem atacante Pedrinho Amorim, revelação do sub-20 em 2021.

Faltando cinco minutos para o término da partida, Guilherme Carneiro deu números finais ao placar, fazendo 3 a 0.

O VOCEM perdeu em Presidente Prudente jogando com: Arildo Júnior; Capela, Deivid, Juan Henrique e Caio; Moisés, Favela, Giancarlo e Alan Mendez; Lukaku e Gustavo Schutz.

O Grêmio Prudente, do técnico Marcos Campangnollo, estreou com vitória jogando com: André Junio; Fernando, William, Tiago e Leonardo; Rodrigo Oliveira, Luis Otávio, Paulinho e Rafinha; Jeferson e Giovane. Entraram: Lucas, José Vitor, João Vitor, Guilherme Carneiro e Elias.

O árbitro Antônio Carlos de Souza Júnior advertiu sete atletas com cartão amarelo: Leonardo, Luis Otávio, Lucas e Fernando, do Grêmio Prudente; Alan Mendez, Gustavo Schutz e Capela, do VOCEM. Não houve expulsão.

Na súmula, foi anotado que “após o término da partida, o senhor Lauro Carlos Valim, presidente do VOCEM, adentrou ao vestiário e parabenizou a equipe de arbitragem, dizendo que ligaria para Ana Paula (diretora do Departamento de Árbitros da Federação Paulista) para elogiar a equipe de arbitragem”.

REFORÇO – A derrota por um placar tão grande em Presidente Prudente e as falhas no setor defensivo devem fazer a diretoria mariana agilizar a volta do zagueiro Klaidher, que estava emprestado ao São José para a disputa da Série A-3.

Com a derrota sofrida m seu estádio neste sábado, diante da Votuporanguense por 1 a 0, o São José se despediu da competição e Klaidher deve ser liberado no início na semana, podendo se reapresentar no VOCEM nos próximos dias.

Na segunda rodada da Série B, domingo, dia 1º de maio, o VOCEM faz sua estreia no estádio Tonicão, contra a Esportiva Santacruzense.

ESTREIAS

2014 – 6 de abril em Assis – VOCEM 2 x 1 Presidente Prudente – Técnico Antônio Carlos ‘Buião’

2015 – 19 de abril em José Bonifácio – José Bonfácio 0 x 1 VOCEM – Técnico Sérgio Caetano

2016 – 17 de abril em Capão Bonito – Elosport 2 x 3 VOCEM – Técnico Paulo César ‘PC’

2017 – 9 de abril em Assis – VOCEM 1 x 0 Grêmio Prudente – Técnico Paulo César ‘PC’

2018 – 8 de abril em Assis – VOCEM 3 x 0 Talentos 10 – Técnico Edson Vieira

2019 – 14 de abril em Assis – VOCEM 1 x 3 Marília – Técnico Luciano ‘Baiano’

2020 – 18 de outubro em Pres. Prudente – Grêmio 0 x 0 VOCEM – Técnico ‘Betão’ Alcântara

2021 – 22 de agosto em Pres. Prudente – Grêmio 1 x 1 VOCEM – Técnico ‘Betão’ Alcântara

2022 – 23 de abril em Pres. Prudente – Grêmio 3 x 0 VOCEM – Técnico Paulo César ‘PC’

Derrota do VOCEM aconteceu no estádio Prudentão

Imagem: Divulgação Grêmio Prudente