VOCEM pode ter novidade no gol para a estreia em Pres. Prudente

O VOCEM estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a ‘Série B’, neste sábado, dia 23 de abril, às 15 horas, no estádio Paulo Constantino, o ‘Prudentão’, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

O técnico Paulo César ‘PC’ deve divulgar a escalação mariana minutos antes da partida, mas, pelos treinamentos realizados nos últimos dias, deve haver mudança de goleiro.

Juninho, que veio do Nova Mutum, no futebol matogrossense, treinou entre os titulares no coletivo de quinta-feira e deve ocupar a vaga de Matheus Pereira, que foi o dono da camisa 1 no único teste, contra o Penapolense, em Penápolis.

O VOCEM deve entrar em campo com: Juninho; Capela, Deivid, Juan Henrique e Caio; Favela, Moisés, Giancarlo e Allan Mendez; Lukaku e Gustavo Schutz.

A delegação mariana está concentrada no CT Padre Beline desde a sexta-feira e viaja no final da manhã deste sábado.

APITO – Na quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol anunciou a equipe de arbitragem para a partida em Presidente Prudente.

Antônio Carlos de Souza Júnior, de 33 anos, apitará o jogo. Em setembro de 2021, ele apitou a vitória do VOCEM sobre o Grêmio Prudente, por 2 a 1, no estádio Tonicão.

Souza Júnior terá assistência de Ricardo Busette, de 45 anos, e Lucas Castilho, de 38.

COMEÇOU – Nesta sexta-feira, dia 22 de abril, teve a primeira partida pelo Grupo III do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Jogando no estádio ‘Zezinho Magalhães’, o XV de Jaú empatou com a Francana em 1 a 1.

Douglas abriu o placar para o ‘Galo da Comarca’ e Mateus empatou para os visitantes.

GRUPO II – Além de Grêmio Prudente e VOCEM, que se enfrentam na tarde deste sábado, em Presidente Prudente, o Grupo II terá outros dois confrontos no domingo.

Em Assis, no estádio Tonicão, às 10 horas, o Atlético Assisense receberá o Itararé.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, no estádio Leônidas Camarinha, às 10h30, a Esportiva Santacruzense terá a visita do Osvaldo Cruz.

Juninho pode ser a novidade no gol do VOCEM e Prudente

Imagem: Luis Carlos ‘Japonês’