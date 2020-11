Vocem perde pênalti, o jogo e está eliminado da Segundona

Frustração!

Nem mesmo todo investimento e a estrutura oferecidos pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva à comissão técnica e ao elenco de jogadores foram suficientes para o VOCEM brigar pelo tão sonhado acesso à Série A-3 do Campeonato Paulista de futebol na temporada 2.020.

Pior do que isso: o time foi eliminado na primeira fase da competição.

A eliminação ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 18 de novembro, no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, diante de um time que o ‘Esquadrão da Fé’ já tinha goleado pelo placar de 6 a 1 no primeiro turno, no estádio Tonicão, e que já estava desclassificado.

O VOCEM entrou em campo sabendo que precisaria vencer o jogo para não depender de um ‘tropeço’ do Osvaldo Cruz, que jogaria em Assis contra o Atlético Assisense.

Mesmo um empate em Tupã poderia garantir a vaga ao time de Assis como um dos melhores terceiros colocados entre os sete grupos.

Com a derrota, nem isso foi possível.

O ataque mariano, nas últimas rodadas, sentiu a ausência de um centroavante nato depois que ‘Pilar’ sofreu uma lesão que o deixará fora dos gramados por oito meses.

Como alternativas, Betão Alcântara tentou improvisar outros jogadores na função, mas não deu resultado.

Na partida em Tupã, o VOCEM entrou em campo com: Gabriel; Guilherme ‘Radeschi’, Lucão, Izael e Nathan; Lucas ‘Jacaré’, William Pontes, Bruninho e Tenner; Gabriel Ataliba e Lucas Shalon.

O zagueiro Diego ‘Bebê’, suspenso por ter recebido terceiro cartão amarelo no clássico o Assisense, desfalcou o setor defensivo.

JOGO – O VOCEM teve uma grande oportunidade para abrir o placar no primeiro tempo através de cobrança de penalidade máxima, desperdiçada pelo atacante Lucas Shalon.

Também no primeiro tempo, o goleiro Gabriel salvou um gol do Tupã (foto).

No intervalo, com o placar sem mudança, Betão Alcântara substituiu Lucas Shalon pelo meio campista Juninho.

Aos 16 minutos, o treinador do VOCEM fez outras duas alterações. Colocou Luquinha na lateral, no lugar de Guilherme Radeschi, e promoveu a entrada do centroavante Matheus ‘Café’ na vaga de Bruninho.

Apesar das tentativas de mudança para chegar ao gol, o VOCEM foi surpreendido aos 21 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Márcio abriu o placar para o Tupã.

Perdendo a partida, Betão ainda colocou o reforço Allan Junior no lugar de Tenner, mas não adiantou.

O placar terminou com a vitória do Tupã por 1 a 0 e a eliminação do VOCEM.

TONICÃO – No outro jogo do Grupo II, em Assis, o Atlético Assisense recebeu o Osvaldo Cruz, que precisa vencer e torcer por um resultado positivo do Tupã.

O ‘Falcão do Vale’, mesmo desfalcado de vários jogadores e uma formação improvisada, abriu o placar aos 23 minutos com o meio campista João Antônio.

Dez minutos depois, Lucas empatou para o Osvaldo Cruz.

Na segunda etapa, aos 20 minutos, Cristiano marcou o gol da virada para os visitantes.

Lucas, aos 22 minutos, fechou o placar em 3 a 1.

O Assisense entrou em campo com: Júlio César, Fábio, Adilson, Gutemberg e Antônio; Gabriel, Jackson, William e João Antônio; Toure e Cláudio. No final da partida, o goleiro reserva Mailon entrou na linha, para substituir Gabriel.

Sem por contar com o técnico Lierte Pastre, expulso contra o VOCEM, o Assisense foi orientado pelo assistente Jeferson Albino.

Foi a pior campanha da história do Clube Atlético Assisense nos últimos anos.

Foram sete derrotas e apenas um empate. Nenhuma vitória.

Apenas um ponto conquistado em 24 disputados.

RESULTADOS

Atlético Assisense 1 x 3 Osvaldo Cruz

Tupã 1 x 0 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 18 pontos

Osvaldo Cruz – 13 pontos

VOCEM – 12 pontos

Tupã – 11 pontos

Assisense – 01 ponto

Lance do jogo em Tupã

Reprodução