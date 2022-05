VOCEM perde chance de liderar o grupo por falta de UTI Móvel; diretoria acionará judicialmente empresa e tentará remarcar a partida

A quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão foi marcada por um inusitado episódio no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, onde VOCEM e Osvaldo Cruz se enfrentariam na manhã deste domingo, dia 15 de maio.

Por falta de ambulância UTI-Móvel, como exige a Federação Paulista de Futebol, a partida não foi iniciada e o ‘Esquadrão da Fé’ perdeu a grande oportunidade de vencer, chegar aos 9 pontos e assumir a liderança isolada do grupo 2, passando o líder Grêmio Prudente, que havia tropeçado no dia anterior, em casa, ao empatar com o Assisense, e estacionar nos 8 pontos.

OTIMISMO – Animado com as vitórias nas últimas duas rodadas -diante de Santacruzense e Assisense-, o VOCEM, do técnico Paulo César ‘PC’, ainda poderia contar com a estreia de mais três reforços: Marinheiro (atacante), Eduardo (zagueiro) e Guilherme (volante) no jogo deste domingo.

O ‘Esquadrão da Fé’ estava escalado com: Matheus Pereira; Aderlan ‘Capela’, Wesley, Klaidher e Rhuan; Deyvid, Favela, Erick e Marinheiro; Gustavo Schutz e Leonardo. O técnico ‘PC’ ainda tinha à disposição: Arildo Júnior, Eduardo, Caio, Guilherme, Ruan Viana, Fernando e Alan Mendez.

Hino Nacional executado, times aquecidos e posicionados, diante de um público de aproximadamente 300 pagantes.

Tudo parecia pronto para a bola rolar, mas o árbitro Jeferson Silvestrini, alertado pelo quatro árbitro Clayton de Oliveira Dutra de que a ambulância UTI-Móvel não estava estacionada no estádio, não autorizou o início de jogo.

Apesar de todos os contatos telefônicos de dirigentes do VOCEM com autoridades de saúde, Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria da Saúde e até com o prefeito José Fernandes, na tentativa de conseguir, sem êxito, outro veículo, o árbitro Silvestrini, após 30 minutos de espera pela chegada da UTI Móvel, decidiu cancelar a partida.

Exatamente às 10h46, quando as equipes já estavam nos vestiários, uma ambulância UTI Móvel entrou no estádio.

Agora, a decisão sobre o destino dos três pontos será tomada pela Federação Paulista.

Apesar do provável registro de W.O., com a consequente vitória e os três pontos para o time de Osvaldo Cruz, a diretoria mariana acredita que conseguirá reverter a situação.

“Estamos juntando toda a documentação para provar que a falha não foi nossa e tentaremos remarcar essa partida”, explicou o presidente Lauro Valim.

CONTRATO – Valim, em entrevista ao JS, pediu desculpas aos torcedores que compareceram ao estádio. “Pedimos desculpas à nossa torcida, mas, infelizmente, tivemos um problema que fugiu do nosso controle”, iniciou.

Valim explicou que o clube tem um contrato assinado de prestação de serviço de UTI Móvel com uma empresa de Presidente Prudente. “Eles alegaram que o veículo teve um problema mecânico e atrasou”, disse.

Já o diretor financeiro, Fábio Reis, disse a um grupo de torcedores que houve falha de comunicação. “A empresa alegou que estava programada para estar no estádio para o jogo, às 15 horas. Como o motorista mora na cidade de Platina, não deu tempo dele chegar até Assis com o veículo, mesmo com meia hora de espera”, explicou.

Valim disse que, além de acionar judicialmente a empresa para reparar os danos causados, a diretoria já entrou em contato com a Federação Paulista para tentar evitar a perda de três pontos. “É difícil, mas vamos tentar reverter”, falou.

Já o diretor financeiro Fábio Reis parece mais confiante: “Vamos marcar um novo jogo entre as duas equipes num dia de semana, com portões abertos”, prevê.

O diretor lembrou que o próprio time de Osvaldo Cruz viveu situação semelhante por falta de policiamento no estádio Breno do Val e conseguiu evitar o W.O., agendando um novo jogo contra a Santacruzense. “Se foi possível para eles, será possível para nós também”, falou.

A diretoria mariana garante que ressarcirá os torcedores que compraram ingresso para o jogo de domingo, caso um novo confronto não ocorra. “Basta nos procurar. Ninguém será prejudicado”, afirmou Valim.

RESULTADOS

Grêmio Prudente 0 x 0 Assisense

* VOCEM 0 x 0 Osvaldo Cruz

Santacruzense 0 x 0 Itararé

* Jogo não ocorrido

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente– 08 pontos

*VOCEM – 07 pontos

Itararé – 06 pontos

*Osvaldo Cruz – 06 pontos

Assisense – 02 pontos

Santacruzense – 01 ponto

* Computado um ponto para cada time no jogo não realizado

Torcedor solitário na arquibancada do Tonicão

Imagem: Lúcio Coelho