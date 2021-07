VOCEM fará amistoso contra a Matonense, que promete brigar pelo acesso

O presidente do VOCEM, Lauro Valim, confirmou que o ‘Esquadrão da Fé’ realiza o primeiro amistoso da temporada 2021 nesta sexta-feira, dia 16 de julho, na cidade de Matão, a 276 km de Assis, contra a Matonense, integrante do Grupo 1 na Segundona Paulista e que promete brigar pelo título e acesso.

No período da tarde, no estádio municipal Doutor Hudson Buck Ferreira, também conhecido como ‘Ferreirão’ ou ‘Ninho da Águia’, os comandados do técnico Betão Alcântara terão a oportunidade de realizar um teste contra uma equipe da mesma divisão e que já integrou a elite do futebol paulista.

Desde sua apresentação, no dia 31 e maio, o elenco VOCEM só realizou dois jogos treinos contra a equipe sub-20 do clube, tendo vencido por 6 a 0 e 4 a 0. O time de Assis está no Grupo 2 da Segundona e estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão no dia 22 de agosto, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

O adversário do VOCEM no amistoso desta sexta-feira é comandado pelo GAM – Grupo de Apoio à Matonense –, que tem a liderança do empresário Antônio Galli. O técnico contratado é o experiente Márcio Ribeiro.

“Queremos um grupo de jogadores focados no trabalho. É preciso ter responsabilidade com o clube que pretende brigar pelo acesso. De outro lado, o GAM garante que vai cumprir com todos os compromissos assumidos com o elenco”, disse Galli, que brilhou no comando do clube na década de 90 e em 2013, último acesso da Matonense.

O treinador Márcio Ribeiro, com larga experiência em comandar times no interior paulista, está confiante no trabalho. “O clube está organizado e a cidade vai se mobilizar em torno do time. Caberá aos jogadores dar a resposta dentro de campo. É isso que a gente vai fazer na base de muito trabalho e dedicação”, disse.

FECHADO – Por conta das medidas de segurança sanitária no combate à pandemia do novo coronavírus e para evitar contato de pessoas externas ao grupo que se encontra isolado, o VOCEM tem trabalhado no Centro de Treinamento Padre Bellini com os portões fechado.

Nesta terça-feira, um grupo de torcedores que pretendia assistir o treino foi orientado a observar a movimentação do lado externo do CT, que é cercado por um alambrado.

Torcedores acompanham movimentação fora do CT