VOCEM ‘estreia’ no Tonicão, sem público, neste domingo

O VOCEM ‘estreia’ no estádio Antônio Vianna Silva ‘Tonicão’ neste domingo, dia 25 de outubro, às 10 horas, contra o Osvaldo Cruz, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

Será a primeira atuação do time mariano da temporada no estádio.

Na fase de preparação, o clube realizou dois amistosos fora de Assis: em Cambé-PR e em Mirassol-SP.

Para o confronto, já considerado ‘decisivo’, o treinador do ‘Esquadrão da Fé’, Betão Alcântara, pode optar pela manutenção do time que entrou em campo em Presidente Prudente, no empate contra Grêmio Prudente, na primeira rodada.

No meio de semana, o VOCEM folgou na tabela e, com os resultados das duas partidas, ficou na incômoda penúltima posição do Grupo II, só à frente do rival Assisense, que ainda não pontuou.

Grêmio Prudente lidera com 4 pontos em dois jogos, seguido de Tupã e Osvaldo Cruz, também com duas partidas e 3 pontos, VOCEM com 1 e Assisense, sem pontuar.

Os dois clubes de Assis só atuaram uma vez.

Os números mostram, mesmo com apenas duas rodadas, que cada partida será decisiva, uma vez que somente dois times de cada chave avançam na competição.

Se mantiver a formação de Prudente, o VOCEM entrará em campo neste domingo, contra Osvaldo Cruz, do técnico PC, com: Gabriel; Nathan, Lucas, Diego BB e Lukinha; Lucas ‘Jacaré’, Tenner e Jordan; Juninho, Valmir e Gabriel Ataliba.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol já divulgou a equipe de arbitragem que atuará em Assis neste domingo, dia 25 de outubro. Bruno Alexandre Soto, de 34 anos, será o árbitro principal. Ele terá como assistentes: Rafael Pantaleão de Oliveira, de 37 anos e Jefferson Francisco de Souza, de 40. Clayton de Oliveira Dutra, de 38 anos, será o quarto árbitro e Osny Antônio Silveira, de 40 anos, avaliador de campo.

SEM PÚBLICO – Por conta da pandemia e pelo protocolo exigido pela Federação Paulista de Futebol, os jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão não podem ter público no estádio. Em Assis, a diretoria do VOCEM permitiu às torcidas organizadas ‘Sangue Mariano’ e ‘Mancha Roxa’ colocarem suas faixas, bandeiras e ‘camisão’ nas arquibancadas.

Arquibancadas do estádio Tonicão estarão vazias