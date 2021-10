VOCEM escalado e confiante para primeiro duelo contra o Rio Branco

O VOCEM está preparado, escalado e confiante para o primeiro confronto com o Rio Branco de Americana, que acontecerá às 15 horas desta quarta-feira, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, valendo vaga para as semifinais do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

Mesmo sem a presença do público, por decisão dos próprios clubes e da Federação Paulista de Futebol, o técnico Paulo César ‘PC’ acredita na força positiva do torcedor. “Sabemos que a nossa torcida, mesmo longe das arquibancadas, estará nos mandando energia positiva. Var dar certo!”, confia o comandante mariano, que já definiu o time.

“Nossa equipe é a mesma. Nossos jogadores estão motivados e não há razões para mexer no grupo. Repetiremos a mesma formação que conseguiu dois triunfos contra o XV de Jaú: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Kaíque e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ e Joãozinho Felipe.

Perguntado sobre a possibilidade de a diretoria contratar reforços para o término do campeonato, PC deu uma demonstração de confiança no atual grupo. “Precisamos valorizar esses jogadores que chegaram até aqui. O elenco é capaz de alcançar o objetivo da nossa torcida e da diretoria, que é o acesso”, garante.

Sobre o adversário, PC disse ter assistido os confrontos do time nos dois empates contra o Catanduva. “É uma equipe jovem, que gosta de ficar em posse da bola”, resumiu, sem dar mais detalhes do que observou.

O técnico Bira, do Rio Branco, deve repetir a mesma equipe dos últimos confrontos: Felipe; Matheus, Leonardo, Lucas e Bruno; Bruno Luiz, Rodney, Gustavo e Cristiano; João Pedro e Rodrigo.

O centroavante João Pedro, e o atacante Juninho que deve começar no banco, são os artilheiros do time de Americana, com cinco gols marcados.

ÁRBITRO – A Federação Paulista de Futebol escalou o experiente árbitro Thiago Luis Scarascati, de 38 anos, que também tem vínculo com a CBF. Ele terá assistência de Ricardo Busette, de 45 anos e Marcelo Zamian de Barros, de 39 anos.

Scarascati, que é microempresário e mora na cidade de Limeira, apitou a vitória do Rio Branco em São Carlos pelo placar de 4 a 1 no dia 22 de setembro pela Segunda Divisão e expulsou um jogador reserva por reclamação. O árbitro também tem atuações nos campeonatos das séries A-2 e A-3.

JOGOS DE IDA

Quarta-feira, 6 de outubro – 15 horas

Grêmio Prudente x Flamengo – Estádio Municipal Paulo Constantino – Presidente Prudente

São-Carlense x Matonense – Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira – São Carlos

VOCEM x Rio Branco – Estádio Municipal Antônio Viana da Silva – Assis

Quarta-feira, 6 de outubro – 19 horas

Independente x União Suzano – Estádio Municipal Comendador Agostinho Prada – Limeira

JOGOS DE VOLTA

Sábado, 9 de outubro – 15 horas

União Suzano x Independente – Estádio Municipal Francisco Marques Figueira – Suzano

Domingo, 10 de outubro – 10 horas

Matonense x São-Carlense – Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira – Matão

Domingo, 10 de outubro – 15 horas

Rio Branco x VOCEM – Estádio Décio Vitta – Americana

Flamengo x Grêmio Prudente – Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira – Guarulhos

Paulinho está confirmado no meio campo

Foto: Ivanzinho Melo