VOCEM é multado em R$ 7 mil por sinalizadores atirados no Tonicão

Além da tristeza e frustração pela eliminação precoce da Segundona, o jogo contra o Itararé, ocorrido no dia 25 de junho, resultou num prejuízo de R$ 7 mil à diretoria do VOCEM, em razão de uma multa imposta pelo arremesso de sinalizadores no gramado.

Após a derrota por 1 a 0 sofrida pelo VOCEM, o árbitro Ilbert Estevam da Silva anotou na súmula: “Informo que, após o término da partida, no momento em que a equipe de arbitragem se encontrava próximo ao meio do campo, foram arremessados dois sinalizadores em direção à equipe de arbitragem. Esses artefatos vieram arremessados da torcida do Vila Operária Clube Esporte Mariano”, denunciou.

Exatamente no dia em que o VOCEM completou 68 anos de fundação, 21 de julho, o presidente Lauro Valim recebeu um ofício assinado pelo diretor executivo de competições da Federação Paulista, Fábio Moraes, informando a punição.

A diretoria do VOCEM tem o prazo de 15 dias para recorrer e está tentando descobrir quem arremessou o artefato no gramado para argumentar na defesa a ser apresentada que se tratou de “um ato isolado”.

“Caso não apresente recurso, será encaminhado boleto bancário para pagamento até o dia 19 de agosto”, advertiu o dirigente da Federação Paulista.

Sinalizadores foram arremessados em direção aos árbitros

Imagem: Ivanzinho Melo