VOCEM e Assisense vencem e entram no G-3 da Segundona

Domingo de bons resultados para os torcedores de Assis.

VOCEM e Atlético Assisense se reabilitaram, venceram seus compromissos e entraram no G-3, grupo dos três primeiros colocados que avançam no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Série B.

O Assisense, do técnico PC, jogando no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’ na manhã deste domingo, dia 5 de setembro, derrotou o Osvaldo Cruz pelo placar de 2 a 0, com gols de Tiago Filipe, aos 19 minutos, e Lukaku, aos 32 da primeira etapa.

O ‘Falcão do Vale’ venceu com: João ‘Pantaneiro’; Pedro Allan, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Viturino, Thiago Garcia, Jhonatan e Luís Carlos; Lukaku e Tiago Filipe. No transcorrer do jogo, entraram Gabriel, Lucas, Ibrahima, Keizon e Renato.

Com o resultado positivo, o Assisense chega a 6 pontos e assume a terceira colocação do Grupo 2, atrás de XV de Jaú e VOCEM.

O ‘badalado’ atacante Thiago ‘Imperador’, sequer foi relacionado para o jogo e está deixando a equipe.

VICE-LÍDER – Jogando no péssimo gramado do estádio Leônidas Camarinha, em Santa Cruz do Rio Pardo, o VOCEM derrotou a Esportiva Santacruzense por 2 a 0, chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo 2, atrás do XV de Jaú, que venceu o Grêmio Prudente na tarde de sábado por 2 a 1.

Os gols do ‘Esquadrão da Fé’, comandado pelo técnico Carlos Alberto Seixas, foram marcados por Gustavo Queiroz, aos 36 minutos, num chute de fora da área, e Caio, aos 30 minutos da segunda etapa.

O VOCEM venceu com: Eugênio; Nathan, Klaidher, Diego ‘Bebê’ e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho e Gustavo Queiroz; Otacildo e Joãozinho. Entraram: Caio, Alê e Matheus ‘Pitbul’. O centroavante Marcus ‘Uberaba’, que chegou do São Bento, ficou no banco.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, o lateral Aurelien, da Santacruzense, foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

RESULTADOS

XV de Jaú 2 x 1 Grêmio Prudente

Assisense 2 x 0 Osvaldo Cruz

Santacruzense 0 x 2 VOCEM

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 15 pontos

VOCEM – 08 pontos

Assisense – 06 pontos

Grêmio Prudente – 05 pontos

Osvaldo Cruz – 04 pontos

Santacruzense – 03 pontos

* Osvaldo Cruz e Santacruzense, que não jogaram no estádio Breno do Val na quarta-feira por falta de condições do estádio de Osvaldo Cruz, se enfrentarão no estádio Tonicão, em Assis, nesta quarta-feira, dia 8 de setembro.

PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira – Dia 8/9

Osvaldo Cruz x Assisense

Sábado, 11 de setembro – 15 horas

XX de Jaú x Osvaldo Cruz

Domingo, 12 de setembro – 10 horas

VOCEM x Grêmio Prudente

Santacruzense x Assisense

Recuperado, Nathan foi destaque no VOCEM

Imagem: Ivanzinho Melo