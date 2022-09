VOCEM e Assisense realizam primeira reunião e anunciam primeiras contratações para 2023

Fato histórico no futebol profissional de Assis.

Conselheiros e diretores de VOCEM e Clube Atlético Assisense se reuniram na tarde desta segunda-feira, dia 12 de setembro, para iniciar as tratativas visando a montagem de apenas do elenco do único representante da cidade para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023. Horas depois, do encontro foram anunciadas as primeiras contratações para próxima temporada.

Edson Fiuza e Jamil Haddad Filho, presidentes dos Conselhos Deliberativos de VOCEM e Assisense, respectivamente, e os presidentes das duas Diretorias Executivas, Lauro Valim e Fabinho Mello, participaram do encontro realizado no escritório do Departamento Jurídico do time mariano.

Uma minuta estabelecendo os compromissos de cada clube e o planejamento da próxima temporada, com previsão de receitas e despesas, foi redigida para ser analisada e aprovada pelos dirigentes.

Em resumo, o VOCEM será o único representante da cidade na Série B, enquanto o Assisense deverá solicitar licenciamento por uma ou duas temporadas junto à Federação Paulista no profissional, mas continuará mantendo suas categorias de base em atividade.

Representantes dos dois clubes estarão na Federação Paulista nos próximos dias para anunciar a decisão e discutir os aspectos legais do acordo.

Em princípio, o presidente do Assisense, Fabinho Melo, deve assumir o comando do futebol, indicando o nome dos componentes da comissão técnica, que deverão ser aprovados por uma espécie de diretoria colegiada.

Existe uma dúvida com relação à gestão.

Uma das alternativas é criar uma espécie de Conselho de Administração, formado por dirigentes dos dois clubes.

Outra possibilidade é remodelar a diretoria mariana, que poderia abrigar dirigentes do Assisense.

De acordo com a proposta inicial, o Centro de Treinamento ‘Padre Beline’, na antiga Assis Diesel, deverá ser usado como local de treinamento e refeição, mas o alojamento serviria apenas aos jogadores das categorias de base, enquanto os atletas da equipe profissional seriam hospedados num hotel no centro da cidade.

CONTRATAÇÕES – Horas após o primeiro encontro, na manhã desta terça-feira, dia 13, os presidentes do VOCEM, Lauro Valim, e do Assisense, Fabinho Melo, anunciaram as primeiras contratações para 2023, que poderão ser usados na Copinha São Paulo.

O lateral direito e meio campista João Vítor, de 20 anos, natural de Tarumã, que defendeu o Assisense em 2022 e o meio campista Fabinho, 18 anos, que defendeu o VOCEM, mas que estava emprestado ao Noroeste de Bauru foram apresentados no CT Padre Beline.

COPA SÃO PAULO – O acordo entre os dois clubes não prevê a gestão compartilhada do time que disputará a Copa São Paulo de futebol júnior de 2023. “Já temos um contrato assinado com um grupo que dirigirá nossa equipe na Copinha”, explicou Lauro Vallim, presidente do VOCEM, mas o clube poderá oferecer alguns de seus jogadores, como são os casos de João Vítor e Fabinho

Lateral João Vítor, que estava no Assisense

Meio campista Fabinho, que voltou de empréstimo do Noroeste