VOCEM desencanta, goleia o Tupã no Tonicão e entra na briga por vaga

O VOCEM desencantou, goleou o Tupã no estádio Tonicão e entrou, definitivamente, na briga por uma das duas vagas do Grupo II do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

Após três jogos sem conseguir marcar um gol sequer, a diretoria mariana decidiu investir ainda mais e contratou o atacante Pilar, do Operário de Campo Grande.

Na manhã deste domingo, dia 1º de novembro, o time comandado pelo técnico Betão Alcântara ‘entrou ligado’ e não precisou nem um minuto para abrir o placar.

Em bola cruzada na área, o zagueiro Diego ‘Bebê’ tocou de cabeça para vencer o goleiro Murilo.

Num lance isolado, o volante Jacaré sentiu uma lesão e precisou ser substituído. Betão colocou Tenner em seu lugar.

Autor do gol, o zagueiro mariano vacilou aos 30 minutos e quase o Tupã empatou.

Por sorte do time mariano, o atacante Thiago chutou fraco para defesa de Gabriel.

Aos 32 minutos, após novo cruzamento na área, o atacante Bruninho aproveitou o rebote e chutou de perna esquerda, ampliando o placar.

Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, o zagueiro Lucão aproveitou uma falha grotesca do goleiro Murilo, que não conseguiu segurar a bola, num cabeceio fraco após uma cobrança de falta.

Com espírito oportunista, dentro da pequena área, o zagueiro estufou a rede quando o goleiro tentava se recuperar da falha após a bola escapar de suas mãos.

No primeiro tempo, já nos acréscimos, o VOCEM chegou ao quarto gol, através do melhor jogador do time na partida, o meio campista Juninho. Numa boa tabela na entrada da área, ele só concluiu de perna direita, na saída de Murilo.

Final de primeiro tempo e o ‘Esquadrão da Fé’ vencia por 4 a 0.

Aos 8 minutos do segundo tempo, o estreante Pilar recebeu um passe de Juninho e chutou forte, de perna esquerda.

A bola bateu na trave esquerda de Murilo, antes de entrar.

O sexto gol do VOCEM saiu aos 13 minutos da segunda etapa, num chute do atacante Gabriel Ataliba, de fora da área.

O time mariano teve a chance de marcar o sétimo gol, mas o atacante Café chutou muito forte, sobre a meta do Tupã.

O gol de honra de Tupã foi marcado após cobrança de falta de Zidane, que o atacante Thiago tocou de cabeça, quando a partida já estava nos acréscimos. O árbitro, equivocadamente, marcou gol de Zidane na súmula.

O VOCEM venceu com: Gabriel; Nathan, Lucão, Diego Bebê e Luquinha; Jacaré, Juninho, Bruninho e Gabriel Ataliba; Pilar e Erick. Entraram: Tenner, Valmir, Matheus Café, Jordan e Izael. Técnico: Betão Alcântara.

O Tupã perdeu com: Murilo; Pedro, Márcio, Guilherme e Vinícius; Gabriel, Gabriel Henrique, Eduardo e Zidane; Thiago e Matheus. Entraram: Joilson, Victor Hugo, Yuri, Caíque e Lucas. Técnico: Bira Arruda.

Diego Bebê e Jordan, no VOCEM, receberam cartão amarelo. Eduardo, Gabriel, Caíque, Joilson e Tiago, do Tupã, também foram advertidos com cartão amarelo.

CLASSIFICAÇÃO – Com a derrota do Atlético Assisense, sábado, em Osvaldo Cruz, no estádio Breno do Val, pelo placar de 2 a 0 e a vitória do VOCEM sobre o Tupã, no domingo, o primeiro turno da primeira fase no Grupo II terminou com a seguinte classificação:

1º – Osvaldo Cruz – 09 pontos

2º – Grêmio Prudente – 08 pontos

3º – VOCEM – 05 pontos

4º – Tupã – 04 pontos

5º – Assisense – 01 ponto

RODADA

A próxima rodada acontece nesta quarta-feira, dia 4 de novembro.

Em Assis, no estádio Tonicão, às 15 horas, o VOCEM recebe o Grêmio Prudente.

O Osvaldo Cruz recebe o Tupã, às 16 horas, no estádio Breno do Val.

VOCEM goleou o Tupã por 6 a 1 no Tonicão

Foto: Ivanzinho Melo