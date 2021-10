VOCEM derrota o XV de Jaú pela segunda vez e avança na Segundona

O VOCEM está classificado para as quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série B, e está cada vez mais próximo do tão sonhado acesso à Série A-3.

Para chegar à essa condição, o ‘Esquadrão da Fé’, comandado pelo técnico Paulo César ‘PC’, derrotou o XV de Jaú em pleno estádio ‘Zezinho Magalhães’ na tarde deste sábado, dia 2 de outubro, pelo placar de 1 a 0.

O único gol da partida foi anotado aos 10 minutos de jogo pelo centroavante Marcus ‘Uberaba’.

Com a vitória, o VOCEM chega às quartas-de-final com um total de 22 pontos e aguarda os resultados das partidas deste domingo para conhecer o adversário das quartas-de-final e as datas dos confrontos, que passarão a ter presença de público nos estádios.

O VOCEM derrotou o XV de Jaú jogando com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Kaíque e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ e João Felipe. No transcorrer da partida entraram: Caio, Fujita, Matheus ‘Pitbull’ e Alê.

Gabriel Neves, Marcus ‘Uberaba’, Kaíque, Rapahel Stard e Caio foram advertidos com o cartão amarelo.

Jogadores do VOCEM comemoram vitória em Jaú

Reprodução: TV Tem