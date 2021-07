VOCEM derrota Apucarana por 3 a 0 no estádio Tonicão

Vitória fácil do VOCEM em jogo treino realizado na tarde deste sábado, dia 24 de julho, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, contra o Apucarana Sportes, que se prepara para a disputa do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão.

O placar de 3 a 0, construído na primeira meia hora do treino, não foi mais elástico porque o treinador Betão Alcântara trocou todos os titulares do ‘Esquadrão da Fé’ para observar o restante do elenco.

“Foi um bom teste. Vencemos um time que possui jogadores rodados”, comentou o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza.

O presidente da Diretoria Executiva, Lauro Valim, elogiou o desempenho do grupo. “Estamos no caminho certo”, resumiu.

O técnico Betão Alcântara também se mostrou satisfeito com a atuação dos seus atletas e acredita que, aos poucos, a equipe está ficando pronta para a estreia, dia 22 de agosto, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Ele disse que faltam apenas ‘algumas peças’ para o elenco.

A diretoria estuda a possibilidade de contratar mais um lateral esquerdo e um atacante pelas extremas. “Vamos devagar, com cautela. Mas é possível que a gente traga jogadores para essas posições”, confirmou Fiuza.

O VOCEM derrotou o Apucarana Sportes com: Eugênio Neto; Nathan, Arruda, Diego Bebê e Klaidher; Favela, Roberto e Gustavo Queiroz; João, Otacildo e Juninho.

