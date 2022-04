VOCEM definido para o jogo treino em Penápolis nesta quarta-feira

O VOCEM realiza o seu primeiro teste da temporada 2022, antes da estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, nesta quarta-feira, dia 13 de abril, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, contra o Penapolense, que também disputará a mesma competição, mas em outro grupo na primeira fase.

Para o jogo-treino, programado para às 15 horas, o técnico Paulo César ‘PC’ definiu que o VOCEM entrará em campo com: Matheus Pereira; Capela, Wesley, Deivid, Cléverson e Jhuan Henrique; Favela, Moisés e, Allan Mendez; Lukaku e Gustavo Schutz. “Se não tivermos nenhum problema de ordem médica ou imprevisto, essa deverá ser a formação inicial”, confirmou o treinador, antes da viagem.

A delegação mariana contará com mais 14 jogadores, que poderão ser aproveitados durante o teste. O mais novo contratado, Giancarlo, que se apresentou na segunda-feira, poderá entrar no transcorrer do jogo treino.

O VOCEM estreia na Segundona no dia 23 de abril, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Embarque da delegação para Penápolis

