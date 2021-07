VOCEM comemora 67 anos

Considerado um dos times mais tradicionais do interior do Estado de São Paulo, o Vila Operária Clube Esporte Mariano – VOCEM de Assis – voltou ao cenário do futebol profissional em 2014 e promete jamais sair de cena.

Este ano, segundo o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, a meta é o acesso à Série A-3.

Fundado em 21 de julho de 1954 pelo saudoso padre Aloísio Belline, o “marianinho” se transformou em VOCEM em 1978, quando foi convidado pela Federação Paulista de Futebol Profissional para disputar o Campeonato Paulista da Terceira Divisão.

Em campo, entravam as camisas listradas na vertical, nas cores bordô do vinho e branco do pão, simbolicamente escolhidas pelo seu fundador.

Começava uma grande paixão em Assis e no Vale do Paranapanema!

Logo na primeira participação, o time, formado só por atletas da própria cidade (foto abaixo), chegou ao quadrangular final.

Na trajetória do clube passaram grandes nomes: Lela (campeão brasileiro pelo Coritiba), Fabinho (campeão brasileiro pelo Corinthians), Zé Carlos (lateral do São Paulo e Seleção Brasileira), Catanoce (ex-Corinthians), Zé Davi (Botafogo-SP), Radar (Flamengo), Nilson Andrade (Seleção Brasileira), Adilsinho (Guarani), Mário Sérgio (Santos e Palmeiras), entre outros.

Em 1984, o time ficou muito próximo do acesso à elite do futebol paulista.

No quadrangular final, após confrontos contra Jalesense (em Araraquara), uma excursão com mais de 30 ônibus, levando cerca de mil torcedores de Assis, além dos que se locomoveram em carros particulares, invadiu os estádios Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, (contra o Paulista e União Barbarense) e Zezinho Magalhães, em Jaú, (contra o Noroeste). Com derrotas em Marília, empate em Jaú e derrota no Parque Antártica, diante do Paulista, o time acabou sendo eliminado.

Em 1994, a história se repetiu.

Novamente o “Esquadrão da Fé” ficou perto da elite do futebol estadual, mas a equipe não conseguiu alcançar o sonhado acesso ao ser derrotado no estádio Tonicão, em Assis, diante do Estrela de Porto Feliz após um tumultuado jogo em José Bonifácio, quando o VOCEM teve seis atletas expulsos numa verdadeira ‘guerra campal’.

Afastado das competições oficiais desde 2002, no início de 2014 um grupo de antigos torcedores, arrojados empresários e amantes do futebol assisense, conseguiu o que era quase impossível: recolocar o “Esquadrão da Fé” de volta ao cenário do futebol profissional para representar Assis e o Vale do Paranapanema.

E o Vocem de Assis foi oficialmente inscrito para disputar o Campeonato Paulista da Série B, onde permanece em busca do acesso à Série A-3.

Em 2021, com grande investimento do presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, e do presidente da Diretoria Executiva, Lauro Valim, o VOCEM se prepara novamente para a disputa do Campeonato Paulista da Série B, conhecida como a “Segundona”.

O time manteve o técnico Betão Alcântara no comando, renovou com os principais atletas de 2020, e estreia na Segundona no dia 22 de agosto, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Parabéns, VOCEM!

Primeira equipe profissional do VOCEM, em 1978

Primeira foto do time de amadores em 1954