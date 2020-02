VOCEM apresenta as primeiras 15 contratações

“Começou a temporada 2020 para o VOCEM de Assis”.

Com essa frase, o vice-presidente da Diretoria Executiva, Lauro Valim, apresentou na manhã desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, no Centro de Treinamento ‘Padre Belines”, os primeiros 15 jogadores contratados para defender o ‘Esquadrão da Fé’ no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que deve começar no dia 18 de abril.

O técnico Betão Alcântara, que recusou convite para reassumir o Marília Atlético Clube na Série A-3 ao honrar o compromisso com a diretoria mariana, também esteve presente e garantiu: ‘o elenco foi escolhido a dedo’, mas explicou que ainda faltam algumas contratações ‘pontuais de jogadores já apalavrados’, que estão disputando as séries A-2 e A-3, competições que só terminam em abril.

Inicialmente, todos os atletas serão avaliados pelo Departamento Médico antes de assinarem o contrato.

Logo em seguida, todos devem começar a avaliação e preparação física sob o comando do professor Cristiano Vieira, que volta ao VOCEM seis anos após ter participado, em 2014, nas comissões técnicas de Itamar ‘Sorriso’ e Ademilson Venâncio.

Do elenco de 2.020, apenas o meio campista Oliveira, que teve pequena participação no começo da temporada, foi mantido.

Seguem os jogadores apresentados pelo VOCEM de Assis nesta segunda-feira:

Gabriel (goleiro) – 23 anos – (Rio Branco de Americana)

Nathan Fernando (lateral direito) – 22 anos – (Olímpia, Paulista de Jundiaí e Internacional de Bebedouro)

Matheus Silva (lateral esquerdo) – 23 anos – (Atibaia)

Lucas Rafael (zagueiro) – 22 anos – (CSA Alagoas e Altos do Piauí)

Diego ‘Bebê’ (zagueiro) – 22 anos – (Noroeste de Bauru e Santacruzense)

Nathan Alecsandro (zagueiro) – 22 anos – (Catanduvense)

Tenner (volante) – 22 anos – (Francana)

Erick (volante) – 21 anos – (Santacruzense)

Oliveira (volante) – 21 anos – (Redbull e VOCEM)

Bruninho (meio campista) – 21 anos – (XV de Piracicaba e Catanduvense)

Kalil (meio campista) – 23 anos – (Olímpia e Bandeirante de Birigui)

Juninho (meia atacante) – 22 anos – (Votuporanguense, Narbarense e Paulista de Jundiaí)

PH (atacante) – 23 anos – (Comercial de Ribeirão Preto e Marília)

Gabriel (atacante) – 22 anos – (Tupã e Sergipe)

Niltinho (atacante e lateral direito) – 23 anos – (Bandeirante de Birigui)

Kalil, Erik, PH e Diego ‘Bebê’, novas caras no VOCEM