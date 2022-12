VOCEM anuncia atletas da Copinha no dia 21

Representante de Assis na Copa São Paulo 2023, o VOCEM deve anunciar a relação dos atletas inscritos para a disputa somente no dia 21 de dezembro, quando estarão faltando 14 dias para a estreia na competição.

Um grupo grande de atletas está concentrado e treinando no Centro de Treinamento Padre Beline há mais de dois meses.

A diretoria do VOCEM fez uma parceria com um grupo de empresários que assumiu a gestão da equipe.

O ex-jogador Edson Ampola é um dos responsáveis pela empresa parceira do time mariano.

“Nosso técnico Edu Lopes deve definir e divulgar a relação dos jogadores somente no dia 21”, confirmou Ampola.

O VOCEM disputará a Copa São Paulo no grupo 18, ao lado de Ponte Preta de Campinas, América de Minas Gerais e Retrô do Pernambuco.

O time marianinho estreia dia 3 de janeiro, às 13 horas, contra a Ponte Preta.

Depois, dia 7, enfrenta o Retrô e no dia 10 conclui a participação na primeira fase contra o América-MG.

Atletas que participam de avaliação para integrarem elenco do VOCEM