VOCEM agenda amistosos contra Cambé e Mirassol

Finalmente, a bola vai rolar, mesmo que seja em jogos amistosos, para o VOCEM de Assis.

O supervisor de futebol do ‘Esquadrão da Fé’, Pedrinho Coelho, confirmou a realização dos primeiros amistosos para o técnico Betão Alcântara avaliar seu elenco e começar a definir o time que usará nas estreia do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

O primeiro teste acontecerá nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, às 10 horas, no estádio José Garbelini, em Cambé, contra o Clube Atlético Cambé, que disputa o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão.

Na terça-feira, dia 6, o time mariano viaja para Mirassol onde enfrentará o clube que chegou às semifinais do Paulistão em 2020, após eliminar o São Paulo F. C.

TREINOS – Está praticamente concluída a carga mais intensa de atividade física no VOCEM, sob os cuidados do preparador Cristiano Vieira. “Foi um trabalho duro, mas necessário, desde a apresentação do grupo, após os longos meses sem atividades presenciais durante a pandemia”, explicou.

Vieira ressaltou que só alguns jogadores, ainda ‘fora da forma ideal’, devem realizar um trabalho separado do grupo, mas a prioridade, a partir de agora, segundo ele “ficará por conta dos treinamentos técnicos e táticos comandados por Betão Alcântara”.

O ‘Esquadrão da Fé’ treinou fisicamente na manhã deste domingo, mas o grupo deverá começar a folgar no final de semana a partir de agora. “O planejamento muda a partir de agora, com expectativa para a estreia”, explicou.

O VOCEM terá seu primeiro compromisso no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, no domingo, dia 18 de outubro, às 15 horas, no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

Treinamento físico do VOCEM